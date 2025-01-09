المبعوث الأممي لليمن يغادر صنعاء بعد زيارة استمرت 3 أيام

غادر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندربج، اليوم الخميس، العاصمة صنعاء بعد زيارة استمرّت ثلاثة أيام، أجرى خلالها مناقشات مع كبار المسئولين السياسيين والعسكريين لدى جماعة أنصار الله الحوثية؛ لتجديد المشاركة في العملية السياسية.

وأكد جروندبرج، خلال اجتماعاته، أهمية خفض التصعيد الوطني والإقليمي لتعزيز بيئة مواتية للحوار، وفقا بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، نسخة منه.

وحث على ضرورة الاتفاق على إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق إلى الأمام لعملية سياسية لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في جميع أنحاء اليمن.

وذكر البيان، أن المناقشات سلطت الضوء على أهمية اتخاذ تدابير لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية، وفي الوقت نفسه تعزيز الاستعدادات لوقف إطلاق النار وهي مكونات أساسية لخارطة الطريق والتوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات اليمنيين.

وقال جروندبرج: "أنا مصمِّم على حماية التقدم المحرز حتى الآن على خريطة الطريق والتركيز على آفاق السلام في اليمن".

وحسب البيان، استندت المناقشات حول ملف المعتقلين المرتبطين بالصراع إلى التقدم المحرز خلال المفاوضات التي عقدت في سلطنة عُمان في يوليو 2024.

وأكد المبعوث الأممي، أن الملف حيوي لبناء الثقة بين الأطراف والمضي قدماً في تنفيذ الالتزامات السابقة.

وشدد على أهمية إعطاء الأولوية لهذه القضية الإنسانية كخطوة نحو تعزيز الثقة "التي يمكن أن تساعد في تمكين اتفاقات أوسع نطاقًا وتظهر الالتزام بجهود السلام".

وحث جروندبرج، الحوثيين بشدة على إطلاق سراح الأفراد المعتقلين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية فورًا ودون قيد أو شرط.

وشدد بالقول: "الاعتقالات التعسفية غير مقبولة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي".

وأضاف المبعوث الأممي: "يتعين علينا حماية دور المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني.. فهم يقدمون مساهمات حيوية لتحقيق السلام وإعادة بناء اليمن".

وجاءت زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء بعد نحو عامين، وسط مخاوف من تجدد المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والحوثيين، بعد هدوء نسبي تشهده البلاد منذ أكثر من عامين.