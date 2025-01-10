عشرات الآلاف يشاركون في احتجاج ضد حزب الحرية النمساوي

احتج عشرات الآلاف من الأشخاص في فيينا، اليوم الخميس، ضد تشكيل حكومة بقيادة حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف.

واحتشد في فيينا وحدها حوالي 25 ألف شخص أمام مكتب المستشار مساء، حسبما أفادت السلطات. كما شهدت مدن إنسبروك وسالزبورج وجراز احتجاجات أيضا.

وحمل المتظاهرون في فيينا لافتات مكتوب عليها "لا نريد نمسا يمينية متطرفة".

وكانت معظم الشعارات موجهة ضد تولي زعيم حزب الحرية النمساوي هربرت كيكل منصب المستشار.

وأطلق الحشد صيحات استهجان بعدما تم إعلان أن حزب الحرية بصدد بدء محادثات لتشكيل ائتلاف مع حزب الشعب النمساوي المحافظ، وهي خطوة جاءت بعدما فشلت محادثات سابقة بين أحزاب التيار الرئيسي في سعيها منع الحزب اليميني المتطرف من حكم البلاد.

وكان حزب الحرية النمساوي فاز في الانتخابات البرلمانية في سبتمبر الماضي لأول مرة. وفشلت أحزاب الوسط الثلاثة، حزب الشعب النمساوي المحافظ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي، وحزب "نيوس" من الوسط، في محاولتها الاتفاق على تشكيل ائتلاف بدون الشعبويين اليمينيين المتطرفين.

والآن يريد كيكل، تشكيل حكومة مع حزب الشعب النمساوي بعدما كلفه الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلن، بذلك.

ويبدي حزب الشعب النمساوي استعداده للمحادثات، ولكنه يطالب بأن يلتزم حزب الحرية النمساوي المنتقد للاتحاد الأوروبي والمؤيد لروسيا بالاتحاد الأوروبي والديمقراطية الغربية.