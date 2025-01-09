ارتفاع أعداد المشردين في ألمانيا لكن الحكومة تقلل من شأن المخاوف

ذكر تقرير حكومي، اليوم الأربعاء، أن عدد الأشخاص المسجلين كمشردين في ألمانيا ارتفع بشكل حاد ليصل إلى حوالي 532 ألف شخص العام الماضي.

في عام 2022، بلغ عدد المشردين حوالي 263 ألف شخص. لكن تم إدراج حوالي 137 ألف أوكراني قدموا إلى ألمانيا منذ الغزو الروسي ضمن أعداد المشردين لأنهم ما زالوا يقيمون في أماكن إقامة مؤقتة.

وأفاد تقرير الحكومة أن هذه الإحصائيات قد تكون مضللة أيضا لأن العديد من المرافق وأماكن الإقامة المخصصة للمشردين كانت مغلقة في عام 2022 بسبب القيود لمكافحة فيروس كورونا.

وكان أغلبية الأشخاص الذين تم تسجيلهم كمشردين في العام الماضي يقيمون، إلى حد كبير، في أماكن إيواء تديرها الدولة أو مع أقاربهم وأصدقائهم.

وتقيم أقلية من المشردين في الشوارع، ومن بين هؤلاء، فإن الغالبية العظمى يحملون الجنسية الألمانية.