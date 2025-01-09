انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على ذهبيات النيل

بدأت مراسم فعاليات حفل افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" في دورته الرابعة عشرة (دورة الفنان نور الشريف)، بأجواء نيلية عبر دهبية، بعد تجمع كل الوفود المشاركة وضيوف المهرجان من مختلف الدول بملابسهم التقليدية المميزة، ليتم نقلهم إلى معبد الأقصر، حيث مراسم افتتاح الدورة الجديدة للمهرجان.

ونُقل النجوم وضيوف المهرجان بنزهة نيلية عبر ذهبية، إلى مقر حفل الافتتاح الرسمي بمعبد الأقصر، لتستقبل السجادة الحمراء نجوم حفل الافتتاح وصناع السينما الأفريقية بعد الانتهاء من الجولة النيلية.

وجاء ذلك بحضور عدد من نجوم مصر وصناع السينما من عدة دول إفريقية، وكان من أبرز النجوم والشخصيات العامة الذين حضروا في الرحلة النيلية: "محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست أحمد مجدي، والكاتب أحمد مراد، المخرج مجدي أحمد علي، ونورهان منصور، نبيل عيسى، الفنانة داليا مصطفى، الملحن هيثم الخميسي، والدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة الفنية السابق".

وحضر من الفنانين العرب والأفارقة: التونسي أحمد الحفيان، والغانية أكوسيا بوسيا، والناقد السنغالي نجيب سانية.

ويقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تحت شعار "السينما الإفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة.

فيما تقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة.