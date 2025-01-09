 الشركة المتحدة: تعيين عبد اللطيف المناوي رئيسًا تنفيذيًا للأخبار وسمير يوسف للشبكات التلفزيونية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشركة المتحدة: تعيين عبد اللطيف المناوي رئيسًا تنفيذيًا للأخبار وسمير يوسف للشبكات التلفزيونية


نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 1:49 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 1:49 ص

أعلنت الشركةُ المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ عن تعيينِ سمير يوسف رئيسًا تنفيذيًا للشبكاتِ التلفزيونية، كما أعلنت تعيينَ الكاتبِ الصحفي عبد اللطيف المناوي رئيسًا تنفيذيًا للأخبارِ والصحافة.

‎جديرٌ بالذكر أن عبد اللطيف المناوي شغلَ مناصبَ متعددة، من بينها تأسيس وإدارة قنواتٍ إخباريةٍ ورئاسة تحرير عددٍ من الصحفِ المصريةِ والإقليمية. كما أن لديه العديدَ من المؤلفاتِ في الشؤونِ السياسيةِ والاجتماعية، وهو عضوٌ في مجلس الأكاديمية الدولية للفنونِ والعلومِ التليفزيونية في نيويورك، أما سمير يوسف، فقد ساهمَ في إنشاءِ وإدارة العديد من القنواتِ التلفزيونيةِ الكبرى في مصرَ والعالم العربي، ويتمتعُ بخبرةٍ عريضةٍ في الإنتاجِ التلفزيوني وإدارة المنصاتِ الرقمية.

‎ويأتي قرارُ الشركة المتحدة ضمن إطارِ خطةِ ومنهجيةِ التطويرِ التي يتبناها مجلس الإدارة برئاسة الإعلامي طارق نور. وتشملُ الخطة تطويرَ الأداء، وتحقيقَ معادلةِ جودةِ القنواتِ التلفزيونية والإخبارية والصحف ومواقعها، مع تعظيم الجدوى الاقتصادية.

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