زيلينسكي يصل إلى ألمانيا لإجراء محادثات مع الحلفاء في قاعدة رامشتاين

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى ألمانيا اليوم الخميس؛ لإجراء محادثات مع حلفاء بلاده بشأن تقديم المزيد من الدعم لكييف في حربها مع روسيا.

وشارك زيلينسكي، في الجلسة الافتتاحية لمجموعة الاتصال الأوكرانية، التي عُقدت بقاعدة رامشتاين الجوية العسكرية الأمريكية، وهي القاعدة الأكبر خارج الولايات المتحدة، واستضافت اجتماعات مماثلة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل ما يقرب من 3 أعوام.

كما حضر الجلسة، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس.

وناشدت كييف، حلفاءها الغربيين من أجل توريد المزيد من أنظمة الدفاع الجوي - على وجه الخصوص - إليها، في أعقاب الغارات الجوية التي شنتها روسيا مؤخرا.

وتمثل هذه الرحلة الزيارة السابعة التي يقوم بها زيلينسكي لألمانيا منذ ندلاع الحرب، وتأتي قبل وقت قصير من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وهو ما تخشى أوكرانيا أن يؤدي إلى تراجع المساعدات الأمريكية لها.