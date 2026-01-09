أعلنت دار كيان للنشر عن إصدارها لكتاب "عباقرة الكتابة.. نجيب محفوظ - نولان - جي كي رولينج" للكاتب طاهر المعتز بالله، وذلك خلال فعاليات معرض القاهرة للكتاب في دورته ال57.

ومن أجواء الكتاب نقرأ:

"الحكي أقدم وسيلة ترفيه وتعلّم في التاريخ، قبل المسرح، وقبل الكتابة، وقبل كل شيء. القصص ملأت الأديان، وشكّلت وعي البشر.

لكن لماذا تنجح بعض القصص وتفشل أخرى؟ وما الذي يصنع الكاتب العظيم؟ الشغف، الالتزام، وحب المعرفة.

صفات جمعت بين كتّاب وصلوا إلى قمة الإبداع، وأثبتوا أن اسم الكاتب يمكن أن يكون عنصر جذب لا يقل عن النجوم.

نجيب محفوظ، كريستوفر نولان، وجي كي رولينج. عباقرة جمعوا بين الفن والنجاح الجماهيري، خاطبوا القلوب والعقول، وأتقنوا هندسة المشاعر. دروس يمكن تعلّمها، لكن يبقى السؤال: ما ثمن العبقرية، وكيف نصل إليها؟".