أزمة المزارعين تشهد بصيص أمل في اليونان

وافق المزارعون في اليونان على لقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الثلاثاء المقبل، في إشارة إلى إمكانية تخفيف إغلاق الطرق الذي استمر لأسابيع، وذلك بعد قبولهم دعوته لإجراء محادثات في قصر ماكسيموس في أثينا.

وكبادرة حسن نوايا، قال المزارعون إنهم سيعيدون فتح الطرق اعتبارا من غد السبت مع الإبقاء على الجرارات في مواقع الاحتجاج. وأعرب مسئولون حكوميون عن تفاؤل حذر.

ومن المتوقع أن يحدد اجتماع اللجنة الوطنية لإغلاق الطرق في اليونان نهاية الأسبوع، الذي من المرجح أن يعقد في مدينة نيكايا، تشكيل الوفد الذي سيحضر اجتماع الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الجمعة.

وأعلنت الحكومة عبر متحدثها الرسمي أنه لا مجال لاتخاذ تدابير مالية إضافية بسبب محدودية الموارد المالية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يركز الاجتماع على تغييرات محتملة في القطاع الرئيسي.

ومن المؤكد أن يثير المزارعون موقف اليونان من اتفاق التجارة الحرة مع دول السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (ميركوسور) وهي البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، والذي أثار أيضا احتجاجات في ألمانيا وفرنسا.