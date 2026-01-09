جهاز العاشر من رمضان يعلن التشكيل الجديد لمجلس الأمناء حتى 2028

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس علاء عبداللاه، رئيس الجهاز والمشرف على حدائق العاشر، اليوم الخميس، التشكيل الجديد لمجلس أمناء العاشر من رمضان (دورة 2026 - 2028).

وضم التشكيل الجديد 6 أعضاء من جمعية المستثمرين وهم كلا من: الدكتور محمد حلمي، الدكتور صبحي نصر، المهندس حمدي عتمان، الدكتور محمد الغندور، الدكتور مجدي شرارة، والدكتور أيمن إسماعيل.

كما ضم التشكيل 6 أعضاء فوق السن، وهم كلا من: مصطفى محمد حافظ الزاهد، أحمد أبو بكر محمد، أحمد سمير عبدالحليل، أحمد عبدالرؤوف مصطفى، شوقي سيد أحمد إبراهيم، محمد عبدالحميد يوسف، وعضو تحت السن هو: إسماعيل عبدالمنعم أبو هاشم، والعنصر النسائي فاطمة الديب، وعبير عبدالعزيز ممثل عن ذوي الهمم.

جاء هذا الاختيار بعد اجتياز للاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة، وتنفيذا لقرارات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المنظمة لآليات تشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة، والتي تعتمد معايير الكفاءة والقدرة على العمل العام.