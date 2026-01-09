ترامب يعرب عن أمله في ألا تضطر الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات ضد روسيا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عن أمله في ألا تضطر الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات ضد روسيا، ولكنه قال إنه مستعد لدعم العقوبات.



وقال ترامب معلقا على مشروع قانون العقوبات الجديد ضد روسيا والذي يجري إعداده في مجلس الشيوخ الأمريكي: "أنا أؤيد هذا". وأردف: "آمل ألا نضطر إلى تنفيذه".

كما أشار إلى أن واشنطن تفرض "عقوبات كبيرة جدا على روسيا". زاعما أن "الاقتصاد الروسي في حالة سيئة للغاية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لكنها أكبر بكثير من أوكرانيا. إنها دولة أكبر وأقوى بكثير".

يذكر أن مشروع القانون الذي أشار إليه ترامب كان قد قدم في أوائل أبريل 2025 من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين. وكان الرعاة الرئيسيون للمشروع هما السيناتور ليندسي غراهام (جمهوري، من ولاية كارولاينا الجنوبية) والسيناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي، من ولاية كونيتيكت).



ويتضمن مشروع القانون عقوبات ثانوية ضد شركاء روسيا التجاريين. وقد شمل اقتراح المشرعين فرض رسوم استيراد بنسبة 500% على الواردات الأمريكية من الدول التي تشتري النفط والغاز واليورانيوم وغيرها من السلع من روسيا.