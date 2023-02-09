دورتموند يهزم بوخوم ويتأهل لدور الثمانية في كأس ألمانيا

صعد بوروسيا دورتموند ونورمبرج لدور الثمانية في بطولة كأس ألمانيا، مساء الأربعاء.

وتغلب دورتموند 2 / 1 على مضيفه بوخوم، في حين فاز نورمبرج 5 / 3 على ضيفه فورتونا دوسلدورف بركلات الترجيح، في دور الـ16 للمسابقة.

وعلى ملعب (رورستاديون)، افتتح إيمري تشان التسجيل لمصلحة دورتموند في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز كيفن شتوجر هدف التعادل لبوخوم في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل النجم المخضرم ماركو رويس هدف الصعود لدورتموند في الدقيقة 71.

وفي اللقاء الآخر، بادر البولندي داويد كوفناسكي بالتسجيل لمصلحة دوسلدورف في الدقيقة 33، غير أن تايلان دومان أحرز هدف التعادل لنورمبرج في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ولجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسما بالتساوي على شوطين، شهد حصول فلوريان فليك، لاعب نورمبرج على بطاقة حمراء في الدقيقة 121، فيما استمر التعادل الإيجابي 1 / 1، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لأصحاب الأرض.