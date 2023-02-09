محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طريق الخدمة الواقع أسفل محور الفريق كمال عامر

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، طريق الخدمة الكائن أسفل محور الفريق كمال عامر، بدءا من شارع ترعة الزمر، وذلك للوقوف على أعمال التطوير وسبل تحسين الحركة المرورية لتسهيل حركة تنقل المواطنين من أهالي بولاق الدكرور.

ووجه المحافظ، السكرتير العام للمحافظة، خلال جولته، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة والوزارات والهيئات والشركات المعنية؛ لاستغلال المساحات وتوسعة مسطح الطريق لتحقيق طفرة مرورية بتلك القطاعات، وفقا لرؤية متكاملة تحقق نقلة حضارية شاملة لأهالي بولاق الدكرور.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تشمل توفير ساحات انتظار ومواقف حضارية بديلة للمواقف غير المخططة والعشوائية لمنع التكدسات، إلى جانب توفير العدد الكافى من ساحات الانتظار للسيارات خاصة بالتقاطعات وأمام الكتل السكنية ومحطات مترو الأنفاق، وتوفير نقاط خدمية تجارية وفق ما يتلائم مع المظهر الحضاري المنتظر للمنطقة.

وتابع: أنه تم رفع كفاءة الشوارع الجانبية وتطويرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وإنشاء الأرصفة وسلالم المشاة اللازمة وتطوير القائم منها لحماية تحركات المواطنين القاطنين بالمناطق المحيطة، مع مراعاة الإجراءات الهندسية والفنية اللازمة؛ لمنع تراكم مياه الأمطار وأعمال الإنارة سواء بمسار المحور أو أى من الشوارع الجانبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الانتظار المخالف للسيارات.

ووجه المحافظ، برفع كفاءة المنشأت العامة ودور العبادة ومطالع ومنازل الكباري والمحاور المتواجدة بمسار الأعمال.

وشدد المحافظ، على رفع كافة المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول وتشديد الرقابة على شركات الجمع السكني لتنفيذ المهام المطلوبة منها على أكمل وجه.

ووجه المحافظ، بالتنسيق مع اصحاب المحال بمنطقه همفرس لتطوير منشأتهم ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى منع تعدي الباعه الجائلين بالطريق العام أو الأسواق ومنع أي مظاهر للعشوائية أو الخروج عن القانون بسلالم المشاة وأسفل الكبارى والمحاور المتقاطعة مع مسار أعمال التطوير حفاظاً على المظهر الحضاري.

وحرص المحافظ، على الإستماع لعدد من المواطنين والتوجيه ببحث مطالبهم وشكواهم وسرعة تلبيتها وناشدهم بالحفاظ على أعمال التطوير.