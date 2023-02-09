العراق يرسل طائرتين محملتين بأطنان من المساعدات الإغاثية إلى تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، انطلاق طائرتين محملتين بأطنان من المساعدات الإغاثية إلى تركيا.

وأشار المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع) إلى انطلاق طائرتين ضمن الدفعة الأولى من الجسر الجوي بين العراق وتركيا محملتين بأطنان من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى تركيا استناداً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وأضاف أن "الرحلة ستضم فريقاً من الهلال الأحمر العراقي و35 ضابطاً ومنتسباً من فرق الإنقاذ والبحث بمديرية الدفاع المدني لإسناد الجانب التركي".

وكان العراق قد أرسل أمس الثلاثاء طائرتين إلى مطار دمشق الدولي وعلى متن كل طائرة نحو 70 طناً من المواد الغذائية والطبية والبطانيات والمستلزمات الضرورية، وذلك ضمن جسر جوي عراقي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا.