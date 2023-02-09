زيلينسكي يدعو زعماء الاتحاد الأوروبي إلى دعم إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، زعماء الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى "دعم خطة بلاده للسلام مع روسيا، ومحاسبة الغزاة الروس"، بحسب تعبيره.



وقال زيلينسكي، لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "من المستحيل العيش بدون العدالة، فأنتم لا ترون المستقبل بدون العدالة".



ودعا زيلينسكي إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا.



وقال زيلينسكي، إن ضمان دفع روسيا ثمن جرائمها "سيكون جزءا مهما من الأساس الأمني لأوروبا تنعم بالسلام".



كما دعا الرئيس الأوكراني قادة الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على فرض المزيد من العقوبات، التي تستهدف، من بين أمور أخرى، صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ في روسيا.