محافظ بنك فرنسا المركزي يرجح انخفاض أسعار الفائدة في أوروبا خلال العام الجاري

رجح فرانسوا فيليروي دي جالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال العام الجاري، مع اتجاه معدلات التضخم نحو النسبة المستهدفة التي تبلغ 2% بحلول العام المقبل.



وصرح فيليروي دي جالو في مقابلة مع شبكة تليفزيون "إل.سي.إي" اليوم الجمعة قائلا: "على الأرجح، سوف نخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري لأننا نحرز تقدما في مواجهة التضخم"، مضيفا: "نحن نخرج من الظرف الطارئ الذي يتعلق بمكافحة التضخم ونتحرك على المسار الصحيح للتغلب على هذه المشكلة".



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيليروي دي جالو قوله إن النمو الاقتصادي في فرنسا "سوف يتسارع" خلال الشهور المقبلة، مع تراجع التضخم عن متوسط معدل زيادة الأجور.



وأوضح أن البنك المركزي في فرنسا يتوقع أن تتجنب البلاد الركود الاقتصادي وأن تحقق نموا اقتصاديا بمعدل 9ر0% خلال العام الجاري.