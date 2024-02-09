أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة جيرونا في الليجا

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أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي لمباراة جيرونا، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، ويحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمباراة جيرونا

حراسة المرمى: لونين، كيبا، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: كارفاخال، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، فيرلاند ميندي، جاكبو.

خط الوسط: بيلينجهام، توني كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.