أيدت محكمة الهجرة السويدية في ستوكهولم، قرار وكالة الهجرة بضرورة ترحيل العراقي سلوان موميكا، عقب حرقه نسخة من المصحف الشريف، الأمر الذي تسبب في احتجاجات واسعة.



* تفاصيل الحكم



وجاء تأييد المحكمة، لقرار وكالة الهجرة السويدية في 2023، بإلغاء تصريح إقامة «حارق المصحف»، استنادا لتقديمه معلومات غير صحيحة أثناء تقديم طلب الهجرة، وهو القرار الذي استأنف موميكا ضده، لكن تم تأييده.



ومنحت وكالة الهجرة السويدية تصريح إقامة مؤقت لسلوان موميكا، ساري حتى إبريل 2024، لاقتناعها بتعرضه للخطر إذا عاد للعراق، وبعد ذلك، يجب إجراء فحص جديد لمعرفة ما إذا كان من الممكن ترحيله من السويد، بحسب صحيفة داجنس نيهتر السويدية.



* بداية القضية.. أول أيام العيد



كانت بداية الاستفزازات، مع أول أيام عيد الأضحى المبارك في يونيو 2023؛ حينما مزّق المتطرف سلوان موميكا ذو الأصول العراقية نسخة من المصحف، وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي.



وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان: "الحكومة السويدية تتفهم بالكامل أن الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين".



وأضافت: "إننا ندين بشدة هذه الأعمال، التي لا تعكس بأي حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية"، مذكّرة في الوقت نفسه بأن "حرية التعبير حق محمي دستوريا في السويد"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.



يذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في السويد، حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم. ففي يناير2022، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة، ما أثار احتجاجات عربية وإسلامية، بموازاة دعوات إلى مقاطعة المنتجات السويدية.