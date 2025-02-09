ردت الإعلامية بوسي شلبي، على الشائعات التي تداولت خلال الساعات الماضية، بشأن طلاقها من الفنان الراحل محمود عبدالعزيز قبل وفاته، مؤكدةً أن هذه الأخبار "لا أساس لها من الصحة".

وقالت بوسي شلبي، في بيان لها اليوم الأحد: "نحيطكم علمًا بأن الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بالأمس، والخاص بواقعة طلاقي من المرحوم محمود عبدالعزيز غير صحيح، وأنني فوجئت بما تم نشره ولم تصدر مني أي تصريحات صحفيه في هذا الشأن".

وأضافت: "زوجي المرحوم الفنان محمود عبد العزيز رحمه الله رجل فوق مستوى الشبهات وكان يتمتع بحب وشعبية جارفة داخل مصر وفي كل أنحاء وربوع الوطن العربي، وقدم على مدار حياته العديد من الأعمال الفنية التي أثرت الساحة الفنية وأثرت في وجدان الشعب العربي".

وتابعت: "هذا الخبر أساء لي ولزوجى الراحل الذي عاش وتوفي وهو زوجي، وفي هذا السياق أوضح أن كل ما في الأمر أن البعض قام بتزوير بعض الأوراق والمستندات من أجل الحصول على قطعة أرض بدون وجه حق".

وأوضحت: "الأمر محل تحقيق قضائي، وأود أن أنوه بأنني أرملة المرحوم محمود عبدالعزيز وكنت زوجته الوحيدة وقت وفاته وسوف أظل زوجته إلى أن يجمعنا الله عنده، وكان حريًا بالقائمين على نشر تلك الاخبار تحري الدقة والمصداقية".

وواصلت: "نحذر من يقوم بنشر أخبار مفبركة سوف يضع نفسه تحت طائلة المسائلة القانونية، وأنني أحتفظ بكل حقوقي القانونية في الرجوع على كل من أساء أو تعمد التشهير بي، وأن جميع ما تم نشره من تصريحات هي جمعيها مفبركة، ونشير إلى أنه لا يعتد بثمة تصريحات في هذا الشأن إلا من خلالي أو من خلال وكيلي القانوني".