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تعرض مراسل فضائية «الغد»، ومجموعة من الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأحد، لإطلاق نار من آليات الاحتلال شرق وادي غزة.

وأشار مراسل القناة إلى أن الاحتلال أطلق النار بمنطقة جحر الديك، تزامنًا مع وصول المواطنين لقرية وادي غزة.

وذكر أن «المواطنين لم يتمكنوا من الوصول إلى هذا الشارع في بداية الحرب الإسرائيلية»، قائلًا إن الصحفيين وصلوا إلى المنطقة بعد انسحاب جيش الاحتلال لرصد حجم الدمار.

وأضاف: «هناك آليات وإطلاق نار وتحليق لطائرات الاستطلاع، الأمور مازالت خطيرة في تلك المنطقة، لكننا نحاول بقدر الإمكان توثيق جرائم الاحتلال ومخلفاتهم من عمليات تدمير المنطقة».

مراسل الغد ورفاقه من الصحفيين يتعرضون لإطلاق نار من آليات الاحتلال شرق وادي غزة#قناة_الغد #غزة

#AlghadStories pic.twitter.com/SUXoBr51MK — قناة الغد (@AlGhadTV) February 9, 2025

وفي وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا لقواته بإخلاء محور نتساريم في قطاع غزة بالكامل في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مقطع فيديو يظهر إصدار ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات لجنوده بالانسحاب النهائي من محور نتساريم؛ الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وقالت صحيفة «هآرتس» إنه من المتوقع أن يستكمل الجيش انسحابه من محور نتساريم بحلول صباح اليوم الأحد، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونفذت القوات الإسرائيلية أول عملية انسحاب جزئي من محور نتساريم في اليوم السابع من الاتفاق؛ الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.