حماس: كل محاولات الاحتلال لبسط السيطرة العسكرية على غزة باءت بالفشل

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قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبد اللطيف القانوع، إن "الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الصهيوني من محور نتساريم يُعدّ استكمالًا لفشل أهداف حرب الإبادة على شعبنا".

وتابع خلال تصريح صحفي، الأحد، أن "عودة النازحين واستمرار عمليات تبادل الأسرى والانسحاب من نتساريم يدحض كذبة نتنياهو ووهمه بتحقيق النصر الكامل على شعبنا".

وأكد القانوع أن "كل محاولات الاحتلال لبسط السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتقسيمه باءت بالفشل أمام بسالة المقاومة وصمود شعبنا".

ولفت إلى أن "ما لم يحققه الاحتلال خلال 15 شهرًا من التجويع والإبادة والتدمير الممنهج وتهجير شعبنا لن يحققه ترمب بالعقار والسمسرة والصفقات"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وختم الناطق باسم الحركة التصريح "ستبقى غزة أرضًا محررة بسواعد أهلها ومجاهديها ومحرّمة على الغزاة المحتلين وأي قوة خارجية".