خالد سرحان: التمثيل في مسسل المداح مريح نفسيا

قال الفنان خالد سرحان، إن شخصية "حسن" التي يؤديها في الجزء الخامس من مسلسل "المداح" هي شخصية مُمتدة ومتواصلة في الأحداث، وهو شخص متوازن يُخطئ ويُصيب وأحيانا الجمهور يتعاطف معه.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن أجواء العمل مُريحه جدا نفسيا وهناك حالة من الصفاء النفسي في الأجواء العامة تنعكس على أداء كل العاملين، كما أن دوره في العمل لا يُشبة اي عمل آخر شارك فيه من قبل.

وعن وجود مسحة كوميدية في بعض مشاهده أشار خالد سرحان، إلى أنه مُحب للبسمة وحتي لو كانت الشخصية جادة، وقال إن هناك بعض المشاهد الطريفة في خضم الأحداث الجادة وخصوصا التي تجمعه بالفنان الكبير أحمد بدير.

مُسلسل "المداح أسطورة العهد" هو الموسم الخامس من المٌسلسل والذي يُعرض على "MBC مصر" في رمضان، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة حمادة هلال، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وهبه مجدي، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وخالد سرحان.

وتدور الأحداث حول "صابر" الذي يعود للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس، ست الحسن، بلقيس، فحيح، الذين ظهروا واجتمعوا لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.