فجر فريق بليموث أرجايل، أحد أندية الدرجة الأولى في إنجلترا، مفاجأة كبيرة بإقصاء ليفربول من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز عليه 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب هوم بارك، ضمن منافسات الدور الرابع.

ويدين فريق بليموث أرجايل بفوزه في مباراة اليوم للاعبه ريان هاردي، الذي سجل هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، حيث فضل المدرب الهولندي آرني سلوت إراحته، بالإضافة لعدد من نجوم الفريق.

وبدأ ليفربول المباراة، بتشكيلة خلت من بعض العناصر الأساسية، على رأسها ثنائي الدفاع فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي، فيما شارك المدافع الإنجليزي جو جوميز في التشكيلة الأساسية رفقة جاريل كوانساه.

وتعرض جو جوميز للإصابة بعد مرور 8 دقائق فقط من المباراة، وحاول استكمال اللعب بعد دخول الجهاز الطبي، ولكنه لم يتمكن ليغادر المباراة في الدقيقة 11، وشارك بدلًا منه المدافع الإنجليزي الشاب إسحاق مابايا.

ولحق ليفربول بتشيلسي، الذي وعد من الدور ذاته بالخسارة أمام برايتون 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، لتصبح بذلك أول بطولة يخسرها الريدز في الموسم الحالي.

وتأهل ليفربول مساء الخميس الماضي لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزي بعد الفوز على توتنهام 4-0، في إياب نصف النهائي، فيما يتصدر الفريق جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق كبير عن أرسنال أقرب ملاحقيه، وتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في صدارة الترتيب.