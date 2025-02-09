هشام طلعت مصطفى: 200 ألف وحدة سكنية في غزة بالبنية التحتية تنفذ خلال 30 شهرًا

طرح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، خطة لإعادة إعمار قطاع غزة من خلال بناء 200 ألف وحدة سكنية لإيواء 1.3 مليون فلسطيني، مشيرا إلى إن المرحلة الأولى ستستغرق 15 شهرًا حتى الانتهاء.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، أن الخطة تشمل إقامة مساكن مؤقتة ومستشفيات وخدمات ميدانية على غرار ما حدث في تركيا بعد الزلزال.

ولفت إلى إمكانية إيواء الأكثر تضررًا من العراء حتى الانتهاء من المرحلة الأولى، من خلال المساكن المؤقتة والتي يمكنها استيعاب حتى 400 ألف شخص.

وأضاف أن عملية الإعمار تتكون من 6 مراحل تنتهي المرحلة الأولى منها بعد 15 شهرًا، والثانية خلال 18 شهرًا، وكل مرحلة لاحقة تستغرق 3 أشهر، لتنتهي المرحلة السادسة بعد 30 شهرًا، بحيث يتم الانتهاء من بناء 200 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية اللازمة من مستشفيات ومدارس وكهرباء ومياه وخدمات أخرى، بتكلفة إجمالية تصل إلى 27 مليار ولار.

وأشار إلى أن التكلفة السابقة يمكن توزيعها على 40 إلى 50 دولة تتحمل كل دولة حوالي نصف مليار دولار على مدار 3 سنوات.

ونوه أن تكلفة الإيواء المؤقت للأشقاء في غزة حتى إعادة الإعمار «ليست عالية»، مشيرا إلى تنفيذها بـ 2 مليار دولاركحد أقصى، وتستطيع الدول العربية مجتمعة تمويلها، لافتا أن الركام الناتج عن الحرب في غزة؛ يمكن إعادة استخدامه عند بناء الطرق.