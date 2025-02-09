ترامب: سأقطع كل المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأحد، إنه «سيقطع جميع المساعدات عن جنوب إفريقيا حتى إشعار آخر»، وذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال».

وذكر ترامب، أن «جنوب إفريقيا تصادر الأراضي، وتعامل فئات معينة من الناس معاملة سيئة للغاية»، مضيفًا: «هناك انتهاك جسيم لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، ولن تتسامح الولايات المتحدة مع ذلك».

والسبت الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع عقوبات على جنوب إفريقيا؛ بسبب مشروع قانون «مصادرة الأراضي الزراعية».

وقال ترامب، إن هناك سياسات حكومية لا حصر لها في جنوب إفريقيا، تهدف إلى تفكيك تكافؤ الفرص، بحسب وكالة «رويترز».

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل بدلًا من حماس بالإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، واتخذت مواقف عدوانية تجاه الولايات المتحدة وحلفائها.

من جانبها، وصفت حكومة جنوب إفريقيا القرار الرئاسي الأمريكي بأنه «حملة تضليل ودعاية» ضد الأمة الجنوب إفريقية.

وجاء في بيان لوزارة العلاقات الدولية والتعاون: «إنه لمن دواعي القلق الكبيرة أن الفرضية الأساسية لهذا الأمر تفتقر إلى الدقة الفعلية، ولا تقر بالتاريخ العميق والمؤلم للاستعمار والفصل العنصري في جنوب إفريقيا».