المفوضية الأوروبية تتهم ميتا بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار

أرسلت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين بيان اعتراضات إلى شركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية مالكة منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، مشيرة إلى أن عملاق التكنولوجيا قد انتهك قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بمنعه برامج مساعد الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية من الوصول إلى مستخدمي واتساب والتفاعل معهم.

ويأتي هذا في أعقاب النتائج الأولية التي توصلت إليها المفوضية، والتي كشفت أن ميتا، التي تهيمن على الأرجح على سوق المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أساءت استخدام موقعها برفضها منح الوصول إلى واتساب لشركات أخرى، بما في ذلك برامج مساعد الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية.

وبناء على هذه النتائج، تعتزم المفوضية فرض تدابير مؤقتة لمنع هذا التغيير في السياسة من إلحاق ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه بالسوق.