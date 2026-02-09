توقعات بنمو طفيف للاقتصاد البريطاني وسط مخاوف حيال الميزانية

رجح اقتصاديون أن يسجل الاقتصاد البريطاني نموا طفيفا مجددا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وذلك في ظل الضغوط الناجمة عن حالة عدم اليقين المحيطة بالميزانية.

ومن المقرر أن يكشف مكتب الإحصاء الوطني يوم الخميس المقبل عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لأداء الاقتصاد خلال شهر ديسمبر، وللربع الأخير من العام ككل، مما سيسلط الضوء على الوضع الاقتصادي العام، وفقا لوكالة أنباء (بي إيه ميديا) البريطانية.

وقد توقع الاقتصاديون بشكل عام أن يحقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 1ر0% خلال هذا الربع.

ومع ذلك، تشير تقديرات بعض المحللين إلى إمكانية تسجيل ارتفاع طفيف عن هذه النسبة، مدفوعا بنشاط اقتصادي في شهر نوفمبر جاء أقوى من المتوقع، إلى جانب أن الوضوح الذي أعقب ميزانية الخريف قد ساهم في دعم الشركات خلال الفترة التي سبقت أعياد الميلاد.