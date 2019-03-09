تأكيد وفاة متسلقين أوروبيين مفقودين لدى تسلق جبل في باكستان

تأكد مقتل المتسلقين، الإيطالي دانييل ناردي والبريطاني توم بالارد، وهما متسلقان فُقدا أثناء تسلق تاسع أعلى قمة في العالم شمالي باكستان.

وكتب ستيفانو بونتيكورفو، السفير الإيطالي لدى باكستان عبر موقع تويتر اليوم السبت أن الجثتين اللتين عثر عليهما على ارتفاع 5900 متر تبين أنهما "جثتا دانييل وتوم".

وفقد ناردي وبالارد الاتصال بالمخيم الموجود بسفح الجبل في 24 فبراير الماضي أثناء محاولتهما تسلق قمة نانجا باربات التي يبلغ ارتفاعها 8126 متراً. وكان المتسلقان على ارتفاع أكثر من 6000 متر عندما اختفيا.

ويحاول المئات من متسلقي الجبال، ومعظمهم من أوروبا، تسلق ستة جبال في باكستان كل عام في الصيف، لكن يحاول قليل منهم فقط في الشتاء. وتسببت الجبال الجليدية والطقس السيئ في وفاة المتسلقين في الماضي أثناء محاولة تسلق هذه الجبال.