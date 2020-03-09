أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين أن فيروس كورونا (كوفيد 19 ) امتد إلى محافظة ثانية في الضفة الغربية للمرة الأولى في وقت ارتفع فيه عدد المصابين إلى 26 حالة.

وصرح الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم ، في بيان، بإنه تم تسجيل إصابة في طولكرم للمرة الأولى وخمس إصابات أخرى في بيت لحم، التي كانت شهدت تسجيل 20 إصابة منذ يوم الخميس الماضي.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إنه يجرى فحص 137 حالة اشتباه إصابة بالفيروس، وهناك توقعات بانتشار الفيروس.

وأعلن اشتية وجود تنسيق مع الأردن مع احتمال إغلاق الجسور قريبا مع الضفة الغربية، إضافة إلى التنسيق مع مصر فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.

وكان تم قبل يومين تطبيق إجراءات احترازية واسعة في الأراضي الفلسطينية، بعد اكتشاف الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية عن إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها إلا للحالات الطارئة، وإلغاء جميع الحجوزات للوفود السياحية في كافة الفنادق الفلسطينية.

وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة شهر لمواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، وتضمن ذلك إغلاق المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد إلى حين صدور تعليمات أخرى.