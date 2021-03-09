وزير التعليم: الغش آفة مجتمعية وتكلفة التحكم فيه مليار جنيه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إنه تم إجراء 12 مليون امتحان إلكتروني خلال فترة امتحانات منتصف العام الدراسي، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة الاتصالات لحل المشكلات التي طرأت على «السيستم».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والنس»، مساء الاثنين، أن لن يسمح بالغش في الامتحانات التي تتضمن عنصر التنافسية والتي تقتضي العدالة المطلقة، ذاكرًا أن الغش آفة مجتمعية ولابد من التخلص منها.

وأشار إلى أن الدولة بكامل أجهزتها ستكون قائمة على مراقبة لجان امتحانات الثانوية العامة، مضيفًا أن تكلفة التحكم في الغش تبلغ مليار جنيه.

وذكر أن دفعتي الصفين الأول والثاني الثانوي يضمان 600 ألف طالب كل على حدة، كل دفعة تؤدي امتحانين في اليوم الواحد، لافتًا إلى تلقي الوزارة لـ 200 مليون إجابة إلكترونية.

ولفت إلى تجهيز الوزارة لتقرير لكل طالب في جميع المواد عن نقاط قوته وضعفه، موضحًا أنه سيتم إرسال ما يقرب من مليون و250 ألف تقرير لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في أواخر الاسبوع المقبل.

