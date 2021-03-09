مصادر: استقالة رئيس صندوق الثروة السيادي التركي

يستعد الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي لترك منصبه في إطار تغييرات تشمل كبرى المؤسسات الاقتصادية التركية والتي بدأت باستقالة رئيس بورصة الأوراق الرسمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن ظافر سنوميز سيغادر منصبه كرئيس تنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي.

من ناحيته رفض صندوق الثروة السيادي التعليق على هذه الأنباء.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب إعلان حاقان أتبلا في وقت سابق من اليوم اعتزامه ترك رئاسة بورصة اسطنبول للأوراق المالية، مضيفة أن كلا الرجلين تولى منصبه أثناء تولي بيرات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسئولية الاقتصاد والخزانة في البلاد كوزير المالية لمدة عامين قبل استقالته من الوزارة في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

يذكر أن تركيا أسست صندوق الثروة السيادي في عام 2016 وفوضته للعب دور رئيسي في القيام بالاستثمارات الضخمة التي لا يقدم عليها القطاع الخاص.