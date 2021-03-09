قال وائل أبو طالب، المتحدث الإعلامي باسم هيئة تنمية الصعيد، إن بروتوكول التعاون مع «العربية للتصنيع» يهدف إلى التعاون المشترك في المجالات الصناعية والتكنولوجية كافة، والمشروعات التي تقوم بها الهيئة في بعض محافظات الصعيد، من أجل تعظيم الاستفادة من كل مقوماتها.

وأضاف أبو طالب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن بروتوكول التعاون بين الهيئة و«العربية للتصنيع» يضمن تحقيق التنمية الشاملة فيما يخص المشروعات الصناعية المشتركة لتنمية إقليم الصعيد، وكذا تقديم الدعم والمشورة الفنية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا في محافظات الصعيد.

وأكد أن المشروعات التي ستتم في محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة يجب أن تنفذ بالعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى إعادة تأهيل للمصانع المتوقفة وتطويرها، وإنشاء أخرى جديدة، إضافة إلى إعداد كوادر بشرية من خلال المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العربية للتصنيع، من أجل فتح فرص عمل لأبناء الصعيد في هذه المصانع.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تعمل وفق خطط على مدار العام، مضيفًا أنه يتم توقيع بروتوكولات تعاون في العديد من المجالات في مختلف محافظات الصعيد.

ووقع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس سامى الشناوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بروتوكول للتعاون المشترك في شتي المجالات التنموية، وخاصة ذات الصلة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.