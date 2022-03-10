موسكو ترفض اتهامها بانتهاك وقف إطلاق النار للسماح بإجلاء مدنيين

رفضت روسيا اتهامات بانتهاكها وقفا لاطلاق النار كان تم الاتفاق عليه من أجل السماح بإجلاء مدنيين من أوكرانيا، في ظل الغزو الروسي للبلاد.

وقال الكولونيل جنرال ميخائيل ميزينتسيف، من وزارة الدفاع الروسية في موسكو، إنه تم بشكل صارم الالتزام بوقف اطلاق النار من قبل الجانب الروسي، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف، في المقابل، أن أوكرانيا قصفت مواقع روسية في ضواحي كييف وخاركيف وماريوبول وسومي.

ولم يتسن التحقق من ذلك من مصدر مستقل.

وقالت كييف إن موسكو قامت بقصف موقع لضباط شرطة أوكرانيين في قرية ديميديف، ما أسفر عن مقتل أحدهم.

من جهة أخرى، لاتزال أوكرانيا ترفض إجلاء مواطنين إلى روسيا، وفقا لميزينتسيف الذي قال إن موسكو اقترحت عشرة طرق للإجلاء، مقابل ثلاثة فقط قدمتها كييف.

ووفقا لكيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، تم تسيير عدة حافلات تقل لاجئين من اينرهودار إلى زابوريجيا اليوم الأربعاء.

وقال تيكوشينكو إن 25حافلة أخرى تقل أكثر من ألف شخص، ونحو 6آلاف سيارة تقل أكثر من عشرين ألف شخص، غادرت سومي إلى بولتافا.