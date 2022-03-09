نظّم حزب تركي معارض، احتجاجات في 81 مقاطعة تركية؛ لرفض زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، التي بدأت ظهر الأربعاء وتستغرق 24 ساعة.

وردد أعضاء حزب السعادة، هتافات «لا نريد المحتلين في بلادنا»، و«لا نريد هرتسوج في بلادنا»، بحسب إعلام تركي.

في غضون ذلك، قال الأمين العام لحزب السعادة عمر فاروق يازجي، في تصريحات صحفية: «ندين بشدة دعوة رئيس إسرائيل الإرهابية لزيارة تركيا، نحن نرفض التطبيع».

وأضاف: «أولئك الذين يلقون بالقنابل على القدس وغزة، ويدوسون الأقصى بأحذيتهم القذرة، ويذبحون المظلومين، بغض النظر عما إذا كانوا أطفالًا أو نساء أو كبار السن، لا مكان لهم في بلادنا ولن يكون لهم وجود.. تمت دعوة القتلة إلى تركيا، بينما كان من المتوقع أن يزور أردوغان غزة، في عام 2013، ولم تحدث أبدًا».

احتجاجات شعبية في تركيا تنديدا بزيارة الرئيس الاسرائيلي



أين الديمقراطية المزعومة وتمثيل الشعب؟ الشعب المسلم يرفض التطبيع pic.twitter.com/zCLexFrDl8 — لله نمضي (@Aylita66) March 9, 2022

والتقى هرتسوج نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، بُعيد وصوله إلى أنقرة في زيارة وصفها إعلام عبري بأنها تاريخية وتستغرق 24 ساعة.

وزيارة هرتسوج هي الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى منذ إجراء رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت زيارة لتركيا في عام 2008، ويُنظر إليها على أنها خطوة مهمة نحو إعادة إحياء العلاقات بين البلدين.

ووصل هرتسوج على متن طائرة كُتب عليها كلمات "سلام" و"مستقبل" و"شراكة" بالعبرية والتركية والإنجليزية.