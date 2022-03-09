الإدارة الأمريكية تحث على عدم تصعيد الأزمة السياسية الليبية

أكد المبعوث الخاص للولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مواصلة الإدارة الأمريكية حثها على الهدوء ووقف التصعيد في ليبيا.

وبحسب تغريدة على موقع السفارة الأمريكية على تويتر ليلة الثلاثاء، فقد تم ذلك من خلال اتصالات أجراها نورلاند مع جميع الأطراف، قال بخصوصها:"كانت تلك رسالتي إلى عبد الحميد الدبيبة في الاجتماع الذي استضافه مع دبلوماسيين أجانب هذا الصباح، وأجرى زملائي في واشنطن محادثة مماثلة مع فتحي باشاغا بعد ظهر اليوم".

وجاء تصريح السفير على وقع الصراع السياسي الدائر حاليا بين حكومة الوحدة الوطنية التي تسيّر شؤون البلاد برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، وحكومة جديدة مكلفة من مجلس النواب يرأسها، فتحي باشاغا، أدت اليمين القانونية الخميس الماضي.

ولم تتمكن الحكومة الجديدة حتى الآن من دخول العاصمة طرابلس و استلام مهامها بسبب رفض الدبيبة التسليم، وعدم اعتراف المجلس الأعلى للدولة بها في طرابلس، وتشكيك الطرفين في صحة إجراءات منحها الثقة. مطالبين بإعادة فتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من أجل فض الخلاف.