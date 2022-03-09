بوتين وشولتس يبحثان جهود التوصل إلى حل للصراع في أوكرانيا

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأربعاء أن الرئيس فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس بحثا عبر الهاتف تطورات الحرب في أوكرانيا.

وقال الكرملين إن بوتين وشولتس ناقشا "الجهود السياسية والدبلوماسية" الرامية إلى التوصل إلى حل للصراع.

من جانبه، أكد المكتب الصحفي الاتحادي في برلين الاتصال الهاتفي بين الجانبين.

وأضاف الكرملين أن بوتين تحدث مع شولتس حول المفاوضات الروسية مع أوكرانيا، غير أن الجانب الألماني لم يفصح عن فحوى المكالمة.

كانت آخر جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا جرت في بيلاروس أول أمس الاثنين، دون تحقيق تقدم يذكر.

وتابع الكرملين بالقول إن بوتين أطلع شولتس أيضا على إجراءات إنقاذ المدنيين في مدن أوكرانية متصارع عليها، واتهم بوتين وحدات أوكرانية بإعاقة عمليات الإجلاء.

وفي المقابل، تتهم أوكرانيا الجانب الروسي بقصف ممرات الخروج.

واختتم الكرملين بيانه بالقول إنه "تم الاتفاق على استئناف الاتصالات على مختلف المستويات".