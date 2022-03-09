بريطانيا تحتجز طائرة بموجب العقوبات على روسيا

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أفادت قناة "العربية"، في خبر عاجل منذ قليل، بأن بريطانيا احتجزت طائرة بموجب العقوبات على روسيا.

وكانت المملكة المتحدة، شددت عقوباتها ضد إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر منع جميع الطائرات الروسية من الهبوط والتحليق في أجواء بريطانيا، وحظر تصدير الطائرات والصادرات المتعلقة بالفضاء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزارة الخارجية البريطانية القول اليوم الأربعاء، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن حظر تصدير الطائرات يشمل التكنولوجيا والمكونات وكذلك مستلزمات التأمين وإعادة التأمين.

ويعني هذا أنه تم سحب التغطية على بوالص التأمين الحالية، ويحظر على شركات التأمين سداد المطالبات المتعلقة بها. ويمثل الإجراء تطبيقا لخطة تم وضعها في 24 فبراير.

وتأتي هذه الخطوات بعد يوم واحد من إعلان الحكومة البريطانية عزمها الوقف التدريجي لجميع واردات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية العام.

وتضيف هذه القيود إلى مجموعة العقوبات الحالية التي تشمل منع السفن الروسية من دخول موانئ المملكة المتحدة وفرض عقوبات على البنوك وعلى أكثر من 12 شخصية روسية بارزة من بينهم بوتين نفسه.

وتشمل التدابير أيضا تجريم هبوط أو مرور أي طائرة روسية بالمملكة المتحدة. كما تمنح الحكومة البريطانية صلاحيات احتجاز أي طائرة روسية في المملكة المتحدة.

وتسمح العقوبات الجديدة أيضا للحكومة البريطانية بحذف أي طائرة تابعة لروسي خاضع للعقوبات من سجل الطائرات في المملكة المتحدة.