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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط شقيقين لاتهامهما بقتل خفير خصوصي وإصابة آخر بطلقات نارية بسبب خصومة ثأرية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بإطلاق نار ووجود قتيل ومصاب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة خفير خصوصي مصاب بطلق ناري في الرأس وإصابة أخر، وبعمل التحريات وسؤال أهلية المجني عليه أفادوا بوجود خصومة ثأرية بين عائلة المجني عليه وعائلة أخرى واتهموا أحد الأشخاص من العائلة الأخرى بقتل نجلهم وذلك أخذا بثأر والده الذي قتل قبل 6 أشهر في مشاجرة مع عائلة القتيل.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهمان واقتيادهما إلي ديوان المركز، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.