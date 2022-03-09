انطلاق اجتماعات اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الجامعة العربية

انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الجامعة العربية في دورته 157 المقرر عقده اليوم.

وبدأت اجتماعات اللجان الوزارية باجتماع لجنة التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، حيث ترأس أعمال تلك اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وتضم في عضويتها كلا من: مصر، الإمارات، البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وناقشت اللجنة تقريرا مفصلا حول تطورات تلك الأزمة وكيفية التصدي لهذه التدخلات سياسيا واقتصاديا وإعلاميا؛ وإعداد مشروع قرار ورفعه إلى وزراء الخارجية لإقراره؛ إلى جانب إصدار بيان سياسي يرفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا لها برئاسة وزير الخارجية سامح شكري وعضوية كل من: الإمارات؛ البحرين؛ السعودية؛ العراق؛ الأمين العام للجامعة العربية، وذلك لمناقشة تقرير حول متابعة تلك التدخلات وسبل التصدي لها وإعداد مشروع قرار ورفعه إلى وزراء الخارجية لإقراره، يؤكد رفض وإدانة الدول العربية لتلك التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

واختتمت اجتماعات اللجان الوزارية بعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة برئاسة وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، وعضوية كل من: الجزائر؛ السعودية؛ فلسطين؛ قطر؛ مصر؛ المغرب؛ تونس (بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية والعضو العربي في مجلس الأمن؛ والأمين العام للجامعة العربية".

ويناقش الاجتماع تقريرا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية حول آخر مستجدات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة؛ والتحرك العربي لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة؛ ورفع تقرير إلى وزراء الخارجية العرب بهذا الشأن.

كما يعقد وزراء الخارجية العرب بعد ذلك اجتماعا تشاوريا مغلقا قبيل انطلاق الدورة العادية 157 لمجلس جامعة الدول العربية؛ وذلك للتشاور حول أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة خاصة ما يتعلق بانعقاد الدورة 31 للقمة العربية بالجزائر؛ والموقف العربي من التطورات في أوكرانيا والنظر في توصية المندوبين الدائمين بتشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوي الوزاري تتولى متابعة واجراء المشاورات والاتصالات مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية؛ إلى جانب الاتفاق على تعيين عدد من الأمناء العامين المساعدين من بين مرشحي الدول العربية التي تقدم بمرشحيها من كل من: الجزائر؛ العراق؛ السودان؛ سلطنة عمان؛ جيبوتي.