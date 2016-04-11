مصطفى الفقي: مصر كان يمكنها الاستفادة من زاهي حواس بشكل أفضل

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إنّ تجنيًا تعرض له الخبير الأثري زاهي حواس في بداية الثورة (دون أن يوضح إن كان يقصد ثورة 25 يناير أم ثورة 30 يونيو).

وأضاف خلال لقائهما ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء: "كنت غير راضٍ عن ذلك إن يحصل كده مع زاهي حواس وهو اسم دولي وكده العالم كله يضحك علينا".

ورأى أن مصر كان يمكنها الاستفادة من زاهي حواس بشكل أفضل، معتبرًا أن أفضل من يمكن أن ترشحه مصر لمنظمة اليونسكو هو زاهي حواس.

وأوضح الفقي أنه يحرص على سماع رأي حواس في أمور كثيرة، بينها عندما عُرض عليه تولي إدارة مكتبة الإسكندرية، وعندما ترشح للانتخابات.