تحرير 15 مخالفة بقرية شباس الملح في كفر الشيخ

شن مركز ومدينة دسوق برئاسة السيد عبد الستار مركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ حملة تموينية، بالتنسيق مع الرقابة التموينية، وتموين مركز دسوق، وحماية المستهلك.

ويأتي ذلك للمرور على المحلات التجارية المطاعم ومحلات الجزارة والدواجن، والأسماك والكافيتريات والمقاهي، وذلك بنطاق القرية وتوابعها وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار، ومحاربة الغش التجاري، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 مخالفة متنوعة ما بين انتهاء صلاحية، وعدم وزيادة أسعار، وغيرها من المخالفات وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.