مسؤول يمني: وفد حكومي يتوجه غدا إلى جنيف للمشاركة بمفاوضات تبادل المحتجزين

أكد مصدر يمني مسؤول اليوم الخميس، أن الوفد التفاوضي التابع للحكومة الشرعية، سيتوجه غداً إلى جنيف، لحضور جلسة مفاوضات مع وفد الحوثيين، لاستكمال النقاش "حول ملف المحتجزين والأسرى."

وقال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، وعضو لجنة المفاوضات التابعة للحكومة الشرعية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ستكون المفاوضات برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي الجولة التاسعة من المفاوضات، إذ عقدت ست جولات سابقة في العاصمة الأردنية عمان، وجولة سابقة في جنيف، وأخرى في ستوكهولم".

وأوضح فضائل، أن الوفد الحكومي يضم 6 مفاوضين، ويقابلهم 6 مفاوضين من الطرف الآخر (الحوثيين)".

وأشار إلى أن المفاوضات ستبدأ السبت المقبل، وستستمر نحو أسبوعين "لاستكمال النقاشات التي تمت في الجولات السابقة لهذا الملف الذي جرى التوقيع عليه مسبقا من كلا الجانبين".

وأكد فضائل، حرص الحكومة على إطلاق سراح كل المختطفين والأسرى، وفق مبدأ الكل مقابل الكل، وسعيها الدائم في تسهيل وإنجاح المفاوضات.

وفي وقت سابق، أعلن عبدالقادر المرتضى، رئيس الوفد الحوثي المفاوض، مغادرة الوفد مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة السويسرية جنيف، للمشاركة في المفاوضات، معربًا عن أمله في أن تكون هذه الجولة، "حاسمة في هذا الملف الإنساني".