الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة في العثور على أصول رجال الأعمال الروس وتجميدها

يواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في العثور على أصول رجال الأعمال الروس، الذين تم فرض عقوبات عليهم، وتجميدها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن التكتل الأوروبي جمد حتى الآن 20.9 مليار يورو (22 مليار دولار) من الأصول، على الرغم من أنه فرض 10 جولات من العقوبات على روسيا منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا منذ أكثر من عام.

وكان التكتل الأوروبي قد أعلن في أكتوبر الماضي أنه جمد 17.4 مليار يورو.

وعلى الرغم من أن بلجيكا ولوكمسبورج جمدتا المليارات، فإن دولا أوروبية أخرى أعلنت عن تجميد أرقام ضئيلة، حيث قالت اليونان إنها جمدت 212 ألفا و201 يورو، ومالطا 222 ألفا و470 يورو، وفقا لأحدث البيانات التي أطلعت عليها بلومبرج.

ويعتقد مسؤولون أن هناك مزيدا من الأصول للأفراد الروس الذي تم فرض عقوبات عليهم من الممكن استهدافها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 1500 فرد، وقيد صادرات المئات من السلع والتكنولوجيات، كما استهدف الكثير من مصادر الدخل الرئيسية لموسكو.