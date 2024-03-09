باسل رحمي يلتقي محافظ جنوب سيناء للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة

شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في مراسم رفع العلم المصري على أرض طابا؛ بمناسبة الذكرى 35 لتحرير طابا والعيد الوطني لمحافظة جنوب سيناء.

والتقى رحمي، خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وشارك في فعاليات افتتاح بعض المشروعات لتطوير قرية النقب، ومنها افتتاح ملعب كرة قدم خماسية ومكتب بريد، وعدد من المشروعات الأخرى.

وأعرب رحمي، عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يشعر كل المصريين بالعزة والكرامة برفع علم مصر على أرض طابا الغالية، ويمثل علامة فارقة في تاريخنا المعاصر بعودة هذه الأرض العزيزة للسيادة المصرية.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد جهودا مكثفة من مختلف أجهزة الدولة؛ لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتنمية سيناء بوجه عام، واستغلال مواردها بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار رحمي، إلى أنه ناقش مع المحافظ أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين للتعرف على احتياجات المحافظة التنموية، وأوجه التوسع في مختلف الأنشطة التي ينفذها الجهاز بالمحافظة، ومنها المشاركة في تطوير قرية النقب، وتقديم دورات تدريبية للمواطنين تساعدهم على تطوير مهاراتهم في صناعة الحرف اليدوية؛ لتحسين جودة منتجاتهم مما يزيد من إمكانية تسويقها بين السائحين المترددين على محافظة جنوب سيناء.

ولفت إلى مناقشة قيام الجهاز بتنفيذ دورات تدريبية متخصصة في مجال ريادة الأعمال؛ لتأهيل المواطنين على بدء مشروعاتهم الصغيرة الجديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، وتمويل مشروعات جديدة بمنفذ طابا مما يسمح باستغلال إمكانات هذه المنطقة التجارية بالوجه الأمثل.

وأضاف أن الجهاز نجح خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية في ضخ تمويلات تقرب من 600 مليون جنيه مولت ما يقترب من 6500 مشروع صغير ومتناهي الصغر لأبناء المحافظة وفرت 17.523 فرصة عمل.

ةقدم مئات الدورات التدريبية وخدمات الشباك الواحد للمواطنين بالمحافظة؛ لمساعدتهم في تأسيس مشروعاتهم وتيسير حصولهم على الخدمات التمويلية لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.