أطباء بلا حدود تنتقد الميناء الإنساني الأمريكي بغزة: يحجب الأنظار عن المشكلة الحقيقية

قالت منظمة «أطباء بلا حدود»، إن نية الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشييد رصيف بحري مؤقت على ساحل غزة يحجب المشكلة الحقيقية وهي «العملية الإسرائيلية غير المتناسبة ضد غزة».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «سما»، مساء السبت، طالبت المنظمة أن تركز الولايات المتحدة على وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري، باستخدام الطرق ونقاط الدخول الحالية المتوفرة.

وقالت المديرة التنفيذية لـ«أطباء بلا حدود» في الولايات المتحدة، أفريل بينوا، إن «المشروع الأمريكي المتمثل في إنشاء رصيف بحري مؤقت في غزة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية هو لحجب المشكلة الحقيقية المتمثلة في الحملة العسكرية العشوائية وغير المتناسبة التي تشنها إسرائيل والحصار العقابي الذي تفرضه».

وأضافت بينوا: «إن الغذاء والماء والإمدادات الطبية التي يحتاجها سكان غزة بشدة موجودة على الحدود مباشرة. يجب على إسرائيل أن تسهل وصول هذه الإمدادات بدلا من منعها».

وأردفت: «هذه ليست مشكلة لوجستية، بل مشكلة سياسية. يجب على الولايات المتحدة الإصرار على وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري باستخدام الطرق ونقاط الدخول الموجودة فعليا».

وكررت المنظمة دعوتها إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار لمنع مقتل آلاف المدنيين الإضافيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية التي تحتاجها غزة بشدة».

ويعيش قطاع عزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع من أكتوبر، ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.

وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة مع نزوح أكثر من 1.3 مليون مواطن من شمال غزة إلى جنوبها، وتحديدا إلى رفح.

ولا تكتفي قوات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل تتعمد استهداف المواطنين خلال انتظارهم وصول هذه المساعدات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة، إلى 30960 شهيدا، و72524 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما ما زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.