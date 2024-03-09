إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بين سيارتين بالدقهلية

أصيب 11 شخصا في حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وربع نقل في الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط مصابين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ، وتبين تصادم سيارتي ميكروباص وربع نقل أمام قرية ميت السودان بين منطقتي دكرنس ومنية النصر، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا وتم نقلهم إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.