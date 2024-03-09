أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين بدولة قطر لجلسة 14 أبريل لحضور المحامي الأصيل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين معتز علي صديق ومحمد عبد الحميد عبد الجواد، وأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة العاجلة بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 20509 لسنة 2023 جنايات النزهة المقيدة برقم 4850 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة، بأن المتهم تامر.م.س، 43 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، يوم 15-4-2023 بدائرة قسم شرطة الريان بدولة قطر خارج القطر المصري، قتل عمدا المجني عليهما «جمعة محروس محمد» و«محمد علي شعبان علي» أثناء استضافتهما إياه بمحل سكنهما بدولة قطر مستخدما سلاحا أبيض - سكين - وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما، مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمادية لتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات؛ والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

• اقتران القتل بجريمة أخرى

وتابع أمر الإحالة، كما أن تلك الجنابة اقترنت بأخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان المكان: قتل عمدا المجني عليه عبد السلام.م.م، مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله المجني عليهما الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل الأخيرين، وقبع متربصا حضوره للمسكن المار بيانه؛ وما أن دلف المجني عليه حتى باغته بطعنات نافذة استقرت برقبته وبأنحاء متفرقة من جسده قاصدًا إزهاق روحه؛ مما أحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات؛ والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

• القصد من القتل

وأضاف أمر الإحالة، وارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة وذلك على نحو أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان سرق المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم المبينة أسمائهم بالجنايتين السابقتين؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول " لاب توب " المملوك للمجني عليه علي شعبان علي على النحو المبين بالتحقيقات، ثانيًا، حاز وأحرز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.