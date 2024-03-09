 كندا: استئناف تمويل الأونروا بسبب الوضع الكارثي في قطاع غزة - بوابة الشروق
السبت 9 مارس 2024 9:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

كندا: استئناف تمويل الأونروا بسبب الوضع الكارثي في قطاع غزة

د ب أ
نشر في: السبت 9 مارس 2024 - 9:07 ص | آخر تحديث: السبت 9 مارس 2024 - 9:07 ص
أكدت الحكومة الكندية رسميا، أنها تعتزم استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على الرغم من التحقيق المستمر في المزاعم بتورط بعض موظفي الوكالة في الإرهاب.

وقال وزير التنمية أحمد حسين، في بيان يوم الجمعة، إن كندا قررت استئناف سداد الدفعات المالية لمنظمة الإغاثة نتيجة لـ"الوضع الإنساني الكارثي في غزة".

وأشار إلى الاعتراف بجهود الأونروا للتصدي للمزاعم الموجهة ضد بعض موظفيها وتنفيذ تدابير لتحسين المراقبة والمساءلة.

وأضاف أن كندا ستواصل العمل بشكل وثيق مع منظمة الإغاثة والأمم المتحدة لتحقيق الإصلاحات.

وكانت كندا وعدد آخر من الدول المانحة، ومن بينها ألمانيا والولايات المتحدة، قد جمدت تمويلها لوكالة الأونروا في أعقاب اتهامات من جانب إسرائيل بتورط بعض عناصر الوكالة في الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك