المفوضية الانتخابية في رومانيا ترفض ترشح اليميني المتطرف كالين جورجيسكو في جولة الإعادة الرئاسية

رفضت المفوضية الانتخابية في رومانيا ترشح السياسي كالين جورجيسكو، المنتمي إلى اليمين المتطرف، لخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

ولا يزال القرار غير نهائي من الناحية القانونية، حيث يُتوقع تقديم استئناف ضد القرار. وستتولى المحكمة الدستورية الفصل في هذا الاستئناف بحلول يوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

واقتحم أنصار جورجيسكو الغاضبون الطوق الأمني للشرطة أمام مقر المفوضية الانتخابية بعد الإعلان عن القرار.

وكان السياسي اليميني المتطرف الموالي للكرملين قد فاجأ الجميع بفوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرومانية التي جرت في 24 نوفمبر، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت الجولة الأولى قبيل جولة الإعادة، بسبب مخالفات في تمويل الحملة الانتخابية. ومن المقرر إعادة الانتخابات في4 مايو.

وقام جورجيسكو بتسجيل ترشحه لدى المفوضية الانتخابية يوم الجمعة، حيث قدّم 324 ألف توقيع دعم، في حين أن الحد الأدنى المطلوب قانونيا هو 200 ألف توقيع.