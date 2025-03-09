ما هي الأسباب التي تمنع الاحتلال من تنفيذ اجتياح بري جديد في غزة؟

قدرت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل ستواجه صعوبة في إطلاق مناورة برية جديدة في غزة قبل إعادة المحتجزين لأسباب عدة، وذلك بينما تشير تقديرات المؤسسة الحربية إلى أن إسرائيل تمتلك المزيد من الأدوات للضغط على حماس قبل عودتها إلى جولة القتال.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن المستوى السياسي سيجد صعوبة في إصدار أمر بتنفيذ عملية برية جديدة في غزة قبل إعادة المحتجزين الإسرائيليين، وذلك لعدة أسباب، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

أوضحت "معاريف" أن السبب الأول يتمثل في الضغط الجماهيري في إسرائيل، وعدم وجود دعم لمثل هذه الخطوة، والثاني هو قرب عيد الفصح وأيام الذكرى التي تأتي مباشرة بعده.

وقالت مصادر أمنية، إن المستوى السياسي سيجد في مثل هذه الأوقات المشحونة صعوبة في خوض حملة عسكرية والمخاطرة بحيات الاسرى في غزة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن السبب الثالث هو الموقف الأمريكي، الذي أوضح أنه يفضل حالياً إغلاق قصة غزة وإطلاق سراح المحتجزين عبر صفقة بدلاً من القتال.

وتشير تقديرات إلى أن التفويض الذي سيحصل عليه وفد التفاوض سيكون واسعا، ولكن من ناحية أخرى فإن مطلب حماس بالإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل كل محتجز إسرائيلي يبدو الآن كبيراً، ومن المشكوك فيه أن تكون إسرائيل قادرة على تلبيته.

واتهمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، في بيان، الليلة الماضية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتفجير المفاوضات بشكل متعمد من أجل عودة 59 محتجزاً في غزة منذ 519 يوما، ودعوا ترامب للتدخل في الأزمة.