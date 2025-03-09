مصرع طفل صدمته سيارة نقل في الطالبية

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لقى طفل مصرعه، بعدما صدمته سيارة نقل مسرعة أثناء لهوه أمام منزلة في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

تبين اصطدام سيارة نقل مسرعة بطفل أثناء لهوه أمام منزلة، مما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته التي لحقت به، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.